82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:45
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:45
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 14:28
проиcшествия

В Новосибирской области инсценировали пожар в машине с пенсиями

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Тогучинском районе задержали сотрудницу почты и водителя почтовой машины. Их обвиняют в том, что они инсценировали пожар машины, а пенсии из нее забрали себе, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, инициатором кражи была менеджер почтового отделения. Именно она предложила водителю якобы устроить возгорание автомобиля, а более 9,8 млн рублей пенсий разделить между собой.

Мужчина согласился, и недалеко от села Заречное сымитировал возгорание проводки в машине. Сгорели пустые инкассаторские мешки и почтовые отправления, а водитель потушил огонь и вернулся в Тогучин.

Позднее около 8,5 миллионов рублей нашли в кабинете у сотрудницы почты. Менеджер и водитель задержаны, им предъявлено обвинение, мера пресечения еще не определена.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.