В Новосибирской области инсценировали пожар в машине с пенсиями

В Тогучинском районе задержали сотрудницу почты и водителя почтовой машины. Их обвиняют в том, что они инсценировали пожар машины, а пенсии из нее забрали себе, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, инициатором кражи была менеджер почтового отделения. Именно она предложила водителю якобы устроить возгорание автомобиля, а более 9,8 млн рублей пенсий разделить между собой.

Мужчина согласился, и недалеко от села Заречное сымитировал возгорание проводки в машине. Сгорели пустые инкассаторские мешки и почтовые отправления, а водитель потушил огонь и вернулся в Тогучин.

Позднее около 8,5 миллионов рублей нашли в кабинете у сотрудницы почты. Менеджер и водитель задержаны, им предъявлено обвинение, мера пресечения еще не определена.