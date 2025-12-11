В Новосибирской области трое мужчин незаконно охотились на кабана

В Татарском районном суде вынесен приговор трем мужчинам, признанным виновными в незаконной охоте на кабана на территории государственного заказника «Усть-Таркский». Преступление было совершено в феврале 2025 года с применением снегоходов, оружия, квадрокоптера, ножей и веревок. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Кабан был застрелен и транспортирован по заказнику снегоходом, после чего охота была пресечена сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии региона.

Суд назначил подсудимым условное наказание — 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и запрет заниматься охотой на 1–2 года. Снегоход, использованный при охоте, изъят в пользу государства, а гражданский иск на 150 тыс. рублей удовлетворён.