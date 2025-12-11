82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:45
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:45
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 14:29
общество

В Новосибирской области зарезервировали свыше 2 тысяч рабочих мест для ветеранов СВО

Фото: официальная страница Правительства Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Власти региона продолжают уделять особое внимание трудоустройству военнослужащих, вернувшихся со службы. Как сообщил губернатор Андрей Травников 11 декабря на пресс-конференции по итогам года, в области сформирован резерв рабочих мест для участников специальной военной операции.

По постановлению правительства региона, работодатели с численностью свыше 250 сотрудников обязаны предусмотреть такие вакансии.

На сегодняшний день более 300 предприятий зарезервировали 2200 рабочих мест. Уже 610 ветеранов СВO получили работу по этой квоте.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.