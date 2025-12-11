В Новосибирской области зарезервировали свыше 2 тысяч рабочих мест для ветеранов СВО

Власти региона продолжают уделять особое внимание трудоустройству военнослужащих, вернувшихся со службы. Как сообщил губернатор Андрей Травников 11 декабря на пресс-конференции по итогам года, в области сформирован резерв рабочих мест для участников специальной военной операции.

По постановлению правительства региона, работодатели с численностью свыше 250 сотрудников обязаны предусмотреть такие вакансии.

На сегодняшний день более 300 предприятий зарезервировали 2200 рабочих мест. Уже 610 ветеранов СВO получили работу по этой квоте.