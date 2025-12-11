82.76% -1.2
сегодня 12:55
общество

В России анонсировано повышение пенсий на 2026 год

С начала следующего — 2026 года — в России запланировано повышение страховых пенсий. Этот процесс коснется также выплат по старости, в случае инвалидности и потери кормильца. По официальным данным, пенсии вырастут на 7,6%.

Таким образом, подсчеты показывают, что средний размер пенсии по старости составит 27 тысяч 789 рублей против 25 тысяч 826-ти рублей в настоящее время. Фиксированная выплата будет равна 9 584,69 рублям, а один пенсионный бал будет стоить 156,76 рубля.

Социальные пенсии в 2026 году также будут повышены, но позже. Их индексация пройдет с 1 апреля. Размер повышения запланирован на уровне 6,8%. После того как пройдет эта корректировка, размер социальной пенсии в среднем составит 16 934 рубля. В настоящее время эта выплата равна 15 856 рублям.

Кроме того, бывшие военнослужащие и представители силовых структур в прошлом также начнут получать повышенную пенсию с 1 октября будущего года. Их пенсии вырастут на 4%.

2
