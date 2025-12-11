82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:15
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:15
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 08:16
общество

В школах Новосибирска с 2026 года сократят уроки иностранного языка

Фото: СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска изменится учебный план: в расписании появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), а количество уроков иностранного языка для учащихся 5–9 классов будет сокращено до двух в неделю. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ведомстве пояснили, что перераспределение часов связано с оптимизацией учебной нагрузки и внедрением курса, направленного на формирование у школьников понимания традиционных российских ценностей. Освободившееся время будет направлено на изучение ДНКР.

Новый федеральный перечень включает 17 обязательных дисциплин: русский язык, литературу, математику, историю (в том числе «Историю России», «Всеобщую историю» и «Историю нашего края»), обществознание, географию, физику, химию, биологию, информатику, музыку, ИЗО, технологию, ОБЖ и физкультуру.

При желании родителей школьники смогут дополнительно изучать второй иностранный язык, а также родной язык и родную литературу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.