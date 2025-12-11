В школах Новосибирска с 2026 года сократят уроки иностранного языка

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска изменится учебный план: в расписании появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), а количество уроков иностранного языка для учащихся 5–9 классов будет сокращено до двух в неделю. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ведомстве пояснили, что перераспределение часов связано с оптимизацией учебной нагрузки и внедрением курса, направленного на формирование у школьников понимания традиционных российских ценностей. Освободившееся время будет направлено на изучение ДНКР.

Новый федеральный перечень включает 17 обязательных дисциплин: русский язык, литературу, математику, историю (в том числе «Историю России», «Всеобщую историю» и «Историю нашего края»), обществознание, географию, физику, химию, биологию, информатику, музыку, ИЗО, технологию, ОБЖ и физкультуру.

При желании родителей школьники смогут дополнительно изучать второй иностранный язык, а также родной язык и родную литературу.