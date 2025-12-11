Выручка в новосибирских пекарнях выросла на 16% за год

За год, с декабря 2024-го, выросла выручка в пекарнях в Новосибирской области и повысился их средний чек. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», предоставленные по запросу Сиб.фм.

В частности, в ноябре их средняя выручка выросла на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому росту не помешало повышение цен: средний чек в них увеличился на 19 %, до 211 рублей.

При анализе использовались данные касс «Эвотор» в регионе. Подсчитывалась усредненная на точку выручка по разным сегментам и усредненное на точку количество чеков.