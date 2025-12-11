Застройщик Джулай проиграл суд на полмиллиарда рублей мэрии Новосибирска

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение о взыскании 579,7 млн рублей с мэрии Новосибирска по иску бывшего депутата горсовета и основателя группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые отказали в требованиях за недостроенный автодром.

В апреле 2024 года ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо», соучредителем которого является Джулай, требовало вернуть вложенные средства за аренду участка площадью 1,1 млн кв. м на улице Выборной для строительства гоночной трассы. Однако арбитраж установил, что компания не выполнила обязательств по строительству комплекса, имела задолженность по арендной плате и пропустила срок исковой давности. Апелляционные и кассационные суды поддержали это решение.

Ранее компания «Сибирское кольцо» была признана банкротом. Мэрия уже обращалась в суд для взыскания долгов по аренде, но восстановить платёжеспособность должника не удалось.