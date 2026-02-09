Чемодан, аэропорт, депортация мигрантов: как Подмосковье зачищают от опасных инфекций

2026‑й в Подмосковье стартовал жёстко и без раскачки. Новый календарь — не повод закрывать глаза на санитарные риски. Уже в первые недели года из Солнечногорска выслали десять иностранных граждан, чьё пребывание признали угрозой санитарно‑эпидемиологическому благополучию. Основание стандартное и беспощадное — результаты обязательного медосвидетельствования. Нашли инфекцию — собрали чемодан.

Процедура отработана до автоматизма: уведомление, дактилоскопирование, сопровождение полицейскими и прямой маршрут в аэропорт. Никаких дискуссий и апелляций. Власти дают понять: в 2026 году поблажек не будет, вопрос здоровья закрывается быстро и жёстко.

Этот темп — продолжение линии, заданной ранее. В течение 2025 года полиция Московской области вместе с Роспотребнадзором депортировала 257 мигрантов с инфекционными заболеваниями. Как поясняла представитель регионального главка МВД Татьяна Петрова, «основанием для высылки стали результаты обязательного медицинского освидетельствования, в ходе которого у мигрантов были выявлены инфекционные заболевания». Цифры сухие, но механизм показательный.

Аналогичная картина складывалась и в столице. По данным московского главка МВД, с начала 2025 года из страны были выдворены более 4,5 тысячи иностранцев с опасными инфекциями. Все они пытались оформить разрешительные документы, но медпроверка оказалась жёстче планов. «Все они удалены из страны», — коротко обозначили итог в полиции.

Отдельным списком шли другие причины выдворения: свыше 1,6 тысячи иностранцев покинули Россию из‑за употребления наркотиков, ещё около 150 пытались вернуться после административных нарушений, меняя установочные данные. За девять месяцев 2025 года счёт депортированных в Москве перевалил за 15 тысяч.

Такую скорость обеспечили новые правила. С февраля 2025 года сотрудники МВД получили право самостоятельно принимать решения о выдворении — без судов и многомесячных процедур.

В 2026‑м эта система уже работает на полных оборотах. Формула проста и понятна: выявили — оформили — вывезли. И если раньше депортация могла растягиваться на месяцы, теперь всё решается за считаные дни.