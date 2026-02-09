Дело семейное: 27‑летнюю девушку обвиняют в насилии над 14-летним братом

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело, в центре которого оказалась 27‑летняя официантка Вероника (имя изменено). Следственный комитет предъявил ей обвинение по тяжкой статье — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста. Максимальная санкция по ней предполагает длительный срок лишения свободы.

По данным следствия, потерпевшим признан младший брат обвиняемой. Именно этот факт стал для многих самым шокирующим. В материалах дела говорится, что девушка вступила с ребенком в половую связь. Подробности эпизодов не раскрываются — ни родные, ни адвокат Вероники публично их не комментируют.

В окружении обвиняемой настаивают: происходящее нельзя рассматривать вне контекста давления. Родственники утверждают, что Вероника могла действовать не по собственной воле.

«Был мужчина, который знал о ней все — адрес, личные данные, круг общения, — рассказала близкая родственница. — Он начал шантажировать ее, угрожал распространить порочащую информацию, в том числе среди однокурсников, если она не выполнит его требования».

О чем именно шла речь и какую роль этот человек сыграл в произошедшем, пока неясно. В официальных материалах дела информация о возможном шантаже не фигурирует. Следствие эту версию не подтверждает и не опровергает.

По ходатайству следователя суд отправил Веронику под стражу сроком на два месяца. Защита с таким решением не согласна. Адвокат подал апелляцию и намерен добиваться смягчения меры пресечения, настаивая на том, что обвиняемая не представляет опасности и готова сотрудничать со следствием.

В региональном управлении Следственного комитета от комментариев отказались, отметив лишь, что расследование продолжается.

Это дело разворачивается на фоне других громких процессов, связанных с преступлениями против несовершеннолетних. В судах все чаще звучат показания, которые ломают привычные представления о ролях жертвы и обвиняемого. История Вероники — одна из тех, где вопросов пока больше, чем ответов.