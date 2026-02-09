«Понял, чем все закончится»: раскрыты обстоятельства самоубийства Романа Старовойта

7 июля министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой — спустя несколько часов после отставки. Формулировка сухая, контекст — предельно нервный. За кулисами — разбирательство о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Курской области, регионе, который Старовойт еще недавно возглавлял. В новейшей истории России такого не было: чиновники его уровня обычно идут в суд, а не в парк с оружием...

Трагедия произошла в Одинцовском парке. Ни уголовного дела, ни допросов, ни показательных заседаний. «Абсолютно беспрецедентный случай», — так описывает произошедшее военный блогер и бывший командир разведроты Александр Арутюнов. По его словам, Старовойт понимал, какие перспективы «открываются», и решил поставить точку.

Блогер напоминает важную деталь: в момент атак ВСУ Старовойт уже не был губернатором Курской области. Регион тогда курировал его заместитель Алексей Смирнов. В апреле Смирнова арестовали — следствие вменяет хищение средств на фортификации. «Речь идет о миллиарде в лице одного человека. Не об украденном миллиарде вообще, а о том, что один человек в одно лицо хапнул миллиард», — говорит Александр, уточняя, что часть денег предназначалась для обороны приграничья.

На этом фоне в публичное поле вывалилась и другая история — транспортный коллапс 5–6 июля. Атаки дронов, закрытые аэропорты, отмененные и задержанные рейсы, десятки тысяч застрявших пассажиров. Ущерб авиакомпаниям — до 20 млрд рублей. Старовойта сняли указом президента, без объяснения причин. В Кремле — тишина. В кулуарах — версии.

Блогер жестко отделяет одно от другого: «Вину за коллапс возложили не по адресу. Это видение военных. А на Старовойта просто решили списать всё — и транспорт, и хищения». При этом он не снимает вопроса о курских миллионах: «Суд решает, кто виновен. Но губернатор не может быть не в курсе таких махинаций».

Еще одна деталь — сами оборонительные сооружения. Они были. Но часто — пустые. «Противник гулял по полностью оборудованным опорникам: печки, кровати, сетки. Просто ходил — потому что там не было людей», — говорит Александр. Подразделения, освобождавшие область, по его словам, «вступали в бой с марша», переброшенные с других участков.

«Виноват ли Старовойт в многомиллионных хищениях? Скорее всего, да. Виноват ли он в успехах ВСУ в первые недели? Скорее всего, нет», — подчеркивает Алесандр и призывает не «вешать всех собак» на уже мертвого человека.

Почему он не ушел на СВО? Ответ короткий: «Человека такого уровня туда просто не пустили бы — слишком много знает».

Официально — ни причин отставки, ни причин трагедии. Неофициально — неблагоприятный фон, курские миллиарды, чужие решения и момент, когда все это сошлось в одной точке.