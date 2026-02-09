Шаг за угол — и след оборвался: таинственное исчезновение 19‑летней девушки

Вечерняя прогулка, которая должна была занять несколько минут, обернулась тревожной неизвестностью. 19‑летняя Елизавета Овчинникова вышла из дома в поселке Зауральский и исчезла, завернув за угол многоэтажки. С тех пор прошло шесть дней, но девушка так и не вернулась.

Елизавета жила вместе с мамой и старшей сестрой. Телефон, документы и теплая одежда остались дома. Камеры домофона зафиксировали, как Лиза спокойно выходит из подъезда и уверенно идет вперед. Дальше — пустота.

«Она была очень скромной, тихой. Ее круг общения — это семья», — рассказывает соседка. По словам жителей дома, девушка не вела социальные сети и редко выходила из квартиры одна.

Среди знакомых семьи звучат и другие версии. «Мама сильно ее контролировала. Лиза не училась и почти не общалась со сверстниками», — говорит одна из знакомых.

Когда девушка не вернулась ни через час, ни позже, родные забили тревогу. В полицию обратилась мама, а тетя Лизы связалась с поисковиками. К поискам подключились волонтеры, спасатели, полиция, следователи и местные жители.

На место приехал и отец девушки — Сергей. С дочерью он не общался около трех лет, но теперь каждый день выходит на поиски. «Лиза была замкнутой, друзей у нее не было. Чаще всего она находилась дома с мамой», — рассказал он.

Поисковый отряд обследовал более 50 квадратных километров территории, пройдено свыше 850 километров. Используются беспилотники, внедорожники, снегоходы. Поиск идет и днем, и ночью.

«Сначала работали внутри поселка, опрашивали свидетелей, расклеивали ориентировки. Сейчас зона поиска значительно расширена», — сообщили в поисковом отряде.

К поискам подключены кинологи, сотрудники МЧС, добровольцы и следователи. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет просит откликнуться всех, кто может знать что‑то о судьбе девушки. «Любая информация может оказаться важной. Конфиденциальность гарантируется», — подчеркнули в ведомстве.

В день исчезновения Елизавета была одета во все черное: куртка с капюшоном, штаны, спортивная шапка, ботинки на шнурках. Рост около 173 сантиметров, худощавого телосложения, темно‑русые волосы, серо‑зеленые глаза.

Поисковики продолжают работу и ждут помощи — как на местности, так и в распространении ориентировок. История Лизы пока остается без ответа, а каждый новый день начинается с надежды.