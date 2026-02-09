В деле террористов «Крокуса» обнаружили новых свидетелей

В уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появился засекреченный свидетель. Об этом сообщает ТАСС.

Показания были изучены на стадии дополнений к судебному следствию. Согласно полученной информации, предполагаемый организатор теракта Шамсидин Фаридуни* арендовал квартиру у выходца из Киргизии Алишера Касимова* по указанию куратора, находившегося в Турции.

Рассмотрение дела о теракте в «Крокусе» по существу началось в начале августа. Слушания проходили в выездном формате в здании Мосгорсуда, однако позже процесс был переведён в закрытый режим.

14 января Следственный комитет России сообщил, что установил все этапы подготовки теракта, совершённого в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Теракт произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых нападавших открыли стрельбу по зрителям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, более 600 получили ранения.

После нападения исполнители покинули место преступления на автомобиле и были задержаны в Брянской области. Позже правоохранительные органы задержали ещё 15 предполагаемых соучастников. Всего по делу проходят 27 обвиняемых.

Один из фигурантов на допросе заявил, что финансирование преступления осуществлялось одной из крупных украинских государственных структур. По его словам, исполнителям обещали вознаграждение в размере одного миллиона рублей каждому, которое они рассчитывали получить в Киеве.

* — лица включены в перечень террористов и экстремистов.