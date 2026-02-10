Госдума впервые раскрыла, когда закончится СВО

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал информацию о возможном завершении работы над мирным планом по Украине. По его словам, несмотря на заявления американских переговорщиков о 90% готовности документа, заключение мирного договора между Москвой и Киевом во время визита американского представителя Стива Уиткоффа в Россию не состоится.

Как сообщил Журавлев в беседе с «Газетой.Ru», подобные документы подписываются исключительно главами государств, а Уиткофф является лишь неформальным переговорщиком. Он также отметил, что содержание данного плана известно российской стороне в основном из утечек в западных СМИ, и Москва пока не высказала своего официального отношения к нему.

«Документ активно обсуждался на Украине, в Европе, они что-то там чиркали, вносили какие-то дополнения, а российское руководство пока своего отношения ко всему этого толком даже не высказывало», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Журавлев также высказал мнение, что сроки окончания специальной военной операции напрямую зависят от условий, которые будут предложены сторонами в ходе переговоров. Он отметил, что Россия ведет диалог с Вашингтоном, который, по его словам, является истинным инициатором конфликта, а не с «марионеточным режимом в Киеве».

«Что-то изменилось в содержании после налета украинских дронов на резиденцию российского президента на Валдае? Какие гарантии того, что это не повторится, добавили США?» — задался вопросом депутат. Он добавил, что все, включая сроки окончания СВО, будет зависеть исключительно от условий, предложенных американской стороной.

Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом на полях форума в Давосе. Стороны охарактеризовали прошедшую встречу как «очень хорошую». Уиткофф сообщил, что он посетит Москву для обсуждения украинского урегулирования с президентом Владимиром Путиным. По подсчетам журналистов, запланированный визит станет уже седьмым контактом между российским лидером и Уиткоффом.