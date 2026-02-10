82.76% -1.2
10.02.2026 11:42
общество

Клиенты ВТБ получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений

Фото СИБ.ФМ
В 2025 году ВТБ существенно увеличил базу пенсионных клиентов, сообщает пресс-служба банка. За год присоединились более 2 млн новых пенсионеров, и сейчас выплаты получают свыше 4,6 млн человек.

По итогам 2025 года число пенсионных клиентов выросло на 80%, а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы. Во многом прирост обеспечил переход клиентов из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков.

Как отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, в банке учитывают потребности пенсионных клиентов, предлагая не только особые условия по ряду продуктов, но и дополнительную защиту средств от мошенников. За 2025 год страховые выплаты по риску мошенничества составили 200 млн рублей.

Галина Дидан
Журналист

