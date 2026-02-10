Лифт без правил: тренер‑боксёр оказался в центре жесткого скандала с инвалидом

Вечером 6 февраля обычный подъезд многоэтажки в Барнауле внезапно стал эпицентром громкого конфликта. Лифт, несколько этажей пути — и история, которая за считаные часы разлетелась по соцсетям и мессенджерам.

По словам родственников пострадавшего, молодой парень по имени Максим ехал в лифте к знакомым. С ним оказался мужчина, которого они называют известным в городе тренером по боксу. Разговор не задался: Максим, как утверждают близкие, не понял обращённых к нему слов и просто улыбнулся. Дальше — удары. Парень попытался защититься, но силы были неравны.

Максим вырвался и выбежал из лифта. Конфликт не закончился — за ним якобы погнались. В коридоре он понял, что оказался не на своём этаже, сумел увернуться и скрыться. Позже у него зафиксировали рассечение брови — родственники утверждают, что травма была нанесена ключами. Также они сообщают, что Максим живёт с диагнозом ДЦП и после случившегося обратился в полицию.

Человек, чьё имя фигурирует в этой истории, происходящее отрицает. В одной версии он называет видео и обвинения вымыслом и утверждает, что на кадрах не он. В другой — признаёт, что конфликт был, но описывает его как бытовую стычку, где инициатором якобы стал сам Максим, находившийся в состоянии опьянения. По этой версии, всё ограничилось парой ударов и выставлением из лифта.

Фигура предполагаемого участника конфликта добавляет ситуации резонанса. В прошлом — профессиональный боксёр с громкими титулами, сегодня — владелец собственной школы, где тренируются дети и взрослые.

После появления видео и заявлений в сети к ситуации подключились правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что обращение зарегистрировано в день инцидента, пострадавший направлен на судебно‑медицинскую экспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Участники конфликта установлены, с ними работают следователи и оперативники.

История, начавшаяся в тесном лифте, продолжает раскручиваться уже в кабинетах следствия.