Оставил умирать среди свиней: приговор по делу гибели 17‑летней школьницы, от которого стынет кровь

В Красноярском крае поставили точку в деле, от которого мороз шёл по коже даже у следователей. Суд присяжных отправил 42‑летнего скотника Игоря Зыкова в колонию строгого режима на 23 года — за убийство 17‑летней соседки. На снисхождение он рассчитывал зря: вердикт был единогласным.

История началась 23 ноября 2024 года в посёлке Ушканка — крошечном месте на двести человек, где все знают друг друга по именам и чужие тайны долго не живут. В тот день родители школьницы Лены уехали в Красноярск продавать мясо. Брат жил отдельно. Девушка осталась одна и, как обычно, вечером пошла в хлев — напоить и покормить скот.

К ночи телефон замолчал. Это насторожило: Лена всегда была на связи. Родители попросили её парня съездить к дому. Он стучал, звал — без ответа. Зашёл во двор, потом в стайку. Там он и увидел Лену — между загонами, в крови, с тяжёлыми ранами. Приехавшая скорая лишь зафиксировала смерть.

Сначала всё выглядело как жуткая случайность. Экспертиза показала острую кровопотерю, повреждённую бедренную артерию и следы зубов. Следствие выдвинуло версию: девушка могла потерять сознание после удара животного, а дальше — свиньи. Дело возбудили как причинение смерти по неосторожности.

Перелом случился через три дня — в день похорон. Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался сосед — скотник Игорь Зыков, у которого годами тлел конфликт с отцом Лены, его начальником. В тот вечер он выпил и пошёл «портить хозяйство». В хлеву встретил не скот, а школьницу.

По версии следствия, Зыков был с ножом и палкой. Он оглушил девушку, надругался над ней, а затем оставил без сознания в загоне, зная, как животные реагируют на запах крови. Телефон жертвы он уничтожил — разрубил и сжёг. Позже выяснилось: это не первое убийство в его биографии — ранее он уже был судим за гибель родного брата.

Процесс шёл в закрытом режиме. Подсудимый пытался представить случившееся как цепь трагических совпадений, но присяжные в эту версию не поверили. Прокурор просил 24,5 года, суд остановился на 23. Родители погибшей выслушали приговор молча. Суд обязал Зыкова выплатить им по 3 миллиона рублей компенсации.

В соцсетях приговор вызвал бурю: обсуждали срок, писали о страхе и ярости: «23 года?! Да за такое пожизненное без права на УДО давать надо! Или в той же клетке со свиньями держать»; «Собрать таких в одну зону, дать им лопаты и отправить на самые адские работы до конца дней. Зачем кормить и содержать этих тварей за наш счёт?».