В Новосибирске комплексная помощь участникам СВО и их родным признана одной из лучших муниципальных практик России

Новосибирск получил высокую оценку на федеральном уровне за систему поддержки участников специальной военной операции. Проект по созданию сети реабилитационных отделений для бойцов признан лучшей муниципальной практикой здоровьесбережения в России. Об итогах работы социальной сферы города в 2025 году рассказали в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что помощь участникам СВО и их семьям остаётся приоритетом городской власти и закреплена как абсолютно защищённая статья бюджета. По его словам, пока военнослужащие выполняют боевые задачи, в Новосибирске обеспечивают всестороннюю поддержку их родным и близким. На сегодняшний день в городе действуют три реабилитационных центра для бойцов, получивших ранения, а в текущем году планируется открыть четвёртое отделение – в Центральном округе. Мэр также отметил хорошие результаты в профилактике сиротства и обеспечении жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

Начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова сообщила, что ведомство выстроило комплексную систему помощи семьям участников СВО на основе индивидуального подхода. Помимо денежных выплат граждане получают психологическую поддержку, индивидуальный патронаж, а военнослужащие, получившие травмы, проходят реабилитацию и получают содействие в трудоустройстве. Реабилитационные отделения формируются на базе филиалов Городского комплексного центра социального обслуживания: первое появилось в Ленинском районе в 2023 году, затем открылись два отделения – в Дзержинском и Октябрьском районах. В 2027 году запланировано открытие ещё одного центра – в Советском районе. Услугами реабилитации также пользуются люди с инвалидностью и пожилые новосибирцы.

Консолидированный бюджет социальной отрасли в 2025 году составил 7,7 млрд рублей. Помимо поддержки участников СВО, городские власти уделяют внимание ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам и детям-сиротам. В прошлом году удалось обеспечить жильём 527 сирот, а благодаря экономии на торгах приобрести на 62 квартиры больше запланированного. Эффективность профилактики сиротства подтвердила Служба экстренного реагирования центра «Жемчужина», которая в более чем в 40% случаев помогла избежать разлучения детей с кровными родственниками. В ноябре начал работу кризисный центр «Остаться в семье».

Отдельным достижением стало присвоение Новосибирску статуса «Города для детей» по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Совета Федерации РФ.

Почти 10 тысяч горожан воспользовались услугами системы долговременного ухода в рамках национального проекта «Семья», а более 65 тысяч человек получили помощь по всем направлениям муниципального задания в филиалах Городского комплексного центра социального обслуживания.

В 2026 году в Новосибирске намерены расширить меры поддержки участников СВО и их семей, завершить формирование сети реабилитационных отделений и развивать проект «Школа семейного ухода». Федеральное признание новосибирских практик стало подтверждением эффективности выбранной модели социальной защиты военнослужащих и их близких.