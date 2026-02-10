В Новосибирске опубликованы фото с места крушения Ан-148

В феврале в Новосибирске вспоминают землячку Дарью Толмасову и других пассажиров рейса, погибших в одной из крупнейших авиакатастроф последних лет.

Восемь лет назад, 11 февраля 2018 года, самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс 703 из Москвы в Орск, потерпел крушение вскоре после взлёта. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, выживших не было.

Среди погибших была 22-летняя Дарья Толмасова. Она летела к своему жениху, хоккеисту клуба «Адмирал» Сергею Ильину. О трагедии тогда сообщил хоккейный агент Шуми Бабаев, выразив поддержку спортсмену. Для многих жителей Новосибирска произошедшее стало личной болью — Дарью хорошо знали близкие, друзья и знакомые.

Редакция «МК в Новосибирске» опубликовала фотографии с места катастрофы.