Депутаты горсовета Новосибирска единогласно одобрили отчет мэра Максима Кудрявцева о работе администрации за 2025 год

Отчет мэрии Новосибирска о работе в 2025 году получил единодушную поддержку депутатов. Однако за сухими цифрами бюджета и списком отремонтированных дорог последовала живая дискуссия о том, как наполнить реальным содержанием концепцию «Город без окраин» и решить наболевшие вопросы уборки и доступности транспорта.

«Почти два года назад мы начали большую и сложную работу по перестройке системы городского управления. Цель изменений – повышение эффективности работы, оптимизация процессов, усиление контроля и личной ответственности каждого руководителя, оперативное реагирование на решение городских проблем», – обозначил фундамент своей стратегии мэр.

Максим Кудрявцев добавил, что все дальнейшие преобразования подчиняются концепции «Город без окраин», нацеленной на сбалансированное развитие всех районов.

Финансовым отражением этой работы стал бюджет, который второй год подряд превышает 100 млрд рублей. Озвучивая цифры – 102,6 млрд рублей доходов и 104,1 млрд расходов за 2025 год – Кудрявцев подчеркнул успешную консолидацию ресурсов.

«Максимально используем возможности бюджетов всех уровней, включаемся в национальные проекты. Работаем в тесном сотрудничестве с областным правительством и депутатами. Растут как собственные доходы, так и межбюджетная поддержка – трансферты превысили 50 миллиардов рублей», – привел Кудрявцев конкретный результат этой политики. На 2026 год уже запланирован дальнейший рост показателей.

Значительные средства были конвертированы в реальные объекты инфраструктуры. В 2025 году отремонтировано свыше 50 км городских дорог, 108 тротуаров и 160 участков дорог в частном секторе. Особое внимание уделялось мостовым сооружениям: завершен ремонт четырех мостов, работы продолжаются на мосту через реку Тулу и Димитровском мосту. Кульминацией года в транспортной сфере стало открытие станции метро «Спортивная» и приобретение пяти новых пятивагонных составов.

В социальной сфере удалось создать 2 644 новых места для школьников. Введена в строй школа № 222 в микрорайоне «Стрижи», завершено строительство корпуса Экономического лицея на ул. Крылова и здания музыкальной школы № 10 в Академгородке. Программа озеленения «10 тысяч деревьев» была перевыполнена: высажено более 32 тысяч деревьев и кустарников, восстановлено свыше 100 тысяч квадратных метров газонов. Город продолжил системную поддержку участников СВО, открыв два новых реабилитационных отделения.

После выступления мэра депутаты получили возможность задать волнующие горожан вопросы и высказать пожелания. Обсуждение показало, что, несмотря на общий прогресс, ряд острых проблем требует дополнительного внимания.

Так, депутат Сергей Трубников, поддерживая заявленную концепцию, призвал наполнить её реальным содержанием: «Мне очень нравится фраза: «Новосибирск – город без окраин». Хотелось бы, чтобы ситуация стала реальной. Прошу обратить отдельное внимание на проблему транспортной доступности».

Депутат Игорь Кудин отметил, что несмотря на сложности, сдвинулись с мертвой точки несколько тем в городском хозяйстве, которые давно требовали решения: вопрос разрытиями и контролем за ними, ситуация с так называемыми «подснежниками», брошенными вдоль дорог и мешающими уборке, а также с платными парковками.

В ходе сессии были сформированы и направлены в мэрию 22 конкретные рекомендации, включающие в себя некоторые «болевые точки»: повышение эффективности уборки города в зимний период, налаживание системного взаимодействия с управляющими компаниями и дальнейшая модернизация транспортной системы.

Резюмируя выступление, мэр связал уже достигнутые результаты с планами на будущее.

«Первые результаты уже заметны. Мы показали, что можем меняться и работать по-новому. Впереди у нас непростой год, с большим объемом задач. Несмотря на сложности, он должен стать годом реальных, заметных каждому жителю положительных изменений», — заявил Максим Кудрявцев, поблагодарив депутатов за конструктивный диалог.

Учтя озвученные замечания и рекомендации, депутаты городского Совета по итогам обсуждения единогласно приняли отчет о деятельности администрации за 2025 год.