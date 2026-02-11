Форум «Стратегии ускорения темпов строительства»: Как искусственный интеллект меняет строительную отрасль в Новосибирске

С 10 по 13 февраля в Новосибирске проходит форум «Стратегии ускорения темпов строительства», который является важной деловой площадкой в рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя». На мероприятии собрались более 400 компаний и 20 000 представителей строительной отрасли, что создает возможности для обсуждения актуальных проблем и поиска решений на законодательном уровне.

В рамках форума прошёл бизнес-завтрак Сбера, на котором обсуждалась цифровая трансформация в строительстве с использованием искусственного интеллекта.

«Строительный рынок является стратегической отраслью, которая формирует налоговую базу, формирует занятость населения, а самое главное – создает образ будущего городов нашей страны, в том числе Новосибирска», – отметил управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп.

Внедрение искусственного интеллекта в строительную сферу происходит на разных уровнях: от начального этапа до активного использования ИИ-агентов для анализа документации и рынка строительных материалов.

Александр Солоп также подчеркнул важность образовательных инициатив, таких как курсы, которые помогают сотрудникам компаний правильно использовать искусственный интеллект для повышения эффективности работы.

В ходе форума также обсуждались различные аспекты проектного финансирования, ипотечного кредитования и риски, связанные с реализацией строительных проектов.

По словам Александра Солопа, принятие решений в сфере ипотеки и строительства требует тщательной подготовки данных, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволяет более точно прогнозировать рынок и оценивать риски. Тем не менее, итоговое решение остается за живыми людьми.

«Решение принимает человек. Но подготовка данных для принятия решения происходит в том числе с помощью искусственного интеллекта и построения моделей на основании наших данных по типам, локации, стоимости жилья, по реализации конкретного проекта на определенной территории», – объяснил Александр Солоп.