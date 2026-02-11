82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 19:11
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 19:11
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
11.02.2026 15:34
общество

На фоне блокировки Телеграм наблюдается всплеск интереса к его конкуренту Телега

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

После сообщений об ограничениях в работе Телеграм пользователи обратили внимание на российский аналог мессенджера — приложение Телега, которое поднялось в топ AppStore.

Приложение Телега заняло второе место в категории «Социальные сети», уступив только мессенджеру Макс. Ранее в Телеграм появлялась реклама Телега как альтернативного клиента.

В Роскомнадзоре заявили, что готовы взаимодействовать с интернет-ресурсами при условии соблюдения российского законодательства, включая размещение серверов на территории страны и обеспечение защиты персональных данных.

Разработчиком Телега указана компания «Технологии пользовательских коммуникаций». Представители проекта заявляют, что это независимый клиент с открытым исходным кодом, а обработка данных осуществляется на стороне Телеграм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.