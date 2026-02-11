На фоне блокировки Телеграм наблюдается всплеск интереса к его конкуренту Телега

После сообщений об ограничениях в работе Телеграм пользователи обратили внимание на российский аналог мессенджера — приложение Телега, которое поднялось в топ AppStore.

Приложение Телега заняло второе место в категории «Социальные сети», уступив только мессенджеру Макс. Ранее в Телеграм появлялась реклама Телега как альтернативного клиента.

В Роскомнадзоре заявили, что готовы взаимодействовать с интернет-ресурсами при условии соблюдения российского законодательства, включая размещение серверов на территории страны и обеспечение защиты персональных данных.

Разработчиком Телега указана компания «Технологии пользовательских коммуникаций». Представители проекта заявляют, что это независимый клиент с открытым исходным кодом, а обработка данных осуществляется на стороне Телеграм.