Цепочка замкнулась: задержан третий фигурант покушения на генерала ГРУ Алексеева

Расследование покушения на генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева продолжает обрастать новыми фигурантами. Силовики задержали Павла Васина — сына ранее арестованного Виктора Васина. По версии следствия, он был не случайным помощником, а полноценным звеном в цепочке подготовки атаки.

Васину вменяют обеспечение группы транспортом для наружного наблюдения, помощь в изъятии оружия из тайника и закупку техники — видеорегистратора и трекера, с помощью которых отслеживались маршруты и передвижения целей. Кроме того, он собирал данные об адресах проживания и автомобилях интересующих организаторов лиц, используя открытые цифровые сервисы.

После задержания Павел Васин дал признательные показания. Он сообщил, что осенью 2025 года был завербован куратором и выполнял конкретные задания, связанные с подготовкой покушения. Эти показания позволили установить, что наблюдение велось не за одним человеком.

Биография Васина оказалась насыщенной. В прошлом — контрактная служба связистом, обучение в Военной академии РВСН, опыт работы с системами связи и безопасности. Позже — уход в гражданскую сферу и бизнес, связанный с поставками лакокрасочной продукции. По данным следствия, с предполагаемым исполнителем покушения он был знаком много лет, а в разные периоды выезжал за пределы России, в том числе на территорию Украины. Последние годы жил в Москве, снимал квартиру, имел семью.

Параллельно суд заочно арестовал ещё одну обвиняемую — Зинаиду Серебрицкую, объявленную в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая вступит в силу в случае экстрадиции, депортации или задержания на территории России. По данным следствия, незадолго до покушения она покинула страну и вылетела в Турцию, после чего могла переместиться на Украину.

Известно, что Серебрицкая ранее арендовала квартиру в одном подъезде с Владимиром Алексеевым, что рассматривается как элемент подготовки нападения. Женщина получила российское гражданство в 2020 году, жила в ЛНР, имела среднее специальное образование и работала в торговой сфере.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля в Москве. Нападавший открыл огонь в жилом доме и скрылся. Алексеева удалось спасти — он был госпитализирован и пришёл в сознание на следующий день. Камеры наблюдения зафиксировали предполагаемого стрелка, покидающего место преступления с рюкзаком и скрывающегося на общественном транспорте.

На данный момент по делу о покушении проходят уже три фигуранта. Следствие продолжает восстанавливать всю цепочку — от слежки и логистики до непосредственного исполнения.