В Бердске пожилая женщина погибла, спасая внука-инвалида при пожаре

В Бердске 77-летняя женщина ценой своей жизни спасла 18-летнего внука с ограниченными возможностями во время пожара в квартире на улице Максима Горького. Подробности трагедии сообщают nsk.aif.ru.

Пожар произошёл утром 10 февраля в типовой девятиэтажке. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, предположительно из-за неисправной зарядки для телефона. В комнате находились пенсионерка Елена Иванова (имя изменено) и её внук Николай (имя изменено), страдающий ДЦП и не способный самостоятельно покинуть квартиру.

Бабушка успела вывести внука в подъезд, но сама получила сильное отравление угарным газом и потеряла сознание. Прибывшие пожарные эвакуировали ещё 29 жильцов дома, семерых из которых вывели с помощью специальных защитных капюшонов.

По словам подруги погибшей, Елена Михайловна была доброй, отзывчивой и душой компании. Её похоронили во вторник, 10 февраля.

Внук пострадал тяжело, был госпитализирован в реанимацию Бердской ЦРБ и находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи дают оптимистичный прогноз его выздоровления.

По факту ЧП работают следственные органы, дознаватель, сотрудники СКР, ОМВД Бердска и пожарная лаборатория. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются, предварительно — аварийный режим работы электрооборудования.

Мама и сноха погибшей рассказали, что в момент пожара остальные члены семьи Николая отсутствовали дома. «Мы все его очень любим и молимся за скорейшее выздоровление», — сообщили они.