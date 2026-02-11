82.76% -1.2
общество

В Новосибирске на 23 февраля будут трёхдневные выходные

В 2026 году День защитника Отечества приходится на понедельник, 23 февраля, что обеспечит жителям Новосибирска и всей страны три выходных подряд — с 21 по 23 февраля.

В 2026 году праздничный день 23 февраля, посвящённый Дню защитника Отечества, выпадает на понедельник и является официальным нерабочим.

Жители Новосибирска смогут отдыхать три дня подряд:

  • суббота, 21 февраля — обычный выходной;

  • воскресенье, 22 февраля — выходной;

  • понедельник, 23 февраля — праздничный день.

Работа возобновится во вторник, 24 февраля. Дополнительных переносов выходных на февраль 2026 года не предусмотрено.

В честь праздника в городе традиционно запланированы торжественные мероприятия: возложения цветов к памятникам и мемориалам, концерты и праздничные программы на центральных площадках, выставки и тематические акции в музеях и культурных центрах.

Александра Провоторова
журналист

