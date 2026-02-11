82.76% -1.2
сегодня 12:30
общество

В Новосибирске вышел лунный календарь для дачников на февраль

Астрологические рекомендации помогут садоводам и огородникам выбрать благоприятные дни для посевов и ухода за садом, сообщают «МК Новосибирск».

Февраль в регионе — время подготовки к весеннему сезону. Лунный календарь указывает оптимальные периоды для разных культур:

  • Томаты: 1, 4–10, 16–20, 23–24 февраля

  • Перец: 1, 4, 5, 9, 10, 16–20 февраля

  • Баклажаны: 1, 4, 5, 9, 10, 16–20, 23–24 февраля

  • Цветы: 1, 9, 10, 13–20 февраля

Лунные фазы в феврале:

  • Растущая Луна: 1–11 февраля

  • Полнолуние: 12 февраля

  • Убывающая Луна: 13–27 февраля

Кроме посевов, календарь советует:

  • обрезать и побелить плодовые деревья,

  • проверить зимние укрытия для многолетников,

  • защитить хвойные растения от солнечных ожогов.

Следуя этим рекомендациям, новосибирские садоводы смогут эффективно подготовить участок к весне и спланировать начало посевного сезона.

0
Александра Провоторова
журналист

