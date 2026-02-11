В Новосибирске вышел лунный календарь для дачников на февраль

Астрологические рекомендации помогут садоводам и огородникам выбрать благоприятные дни для посевов и ухода за садом, сообщают «МК Новосибирск».
Февраль в регионе — время подготовки к весеннему сезону. Лунный календарь указывает оптимальные периоды для разных культур:
-
Томаты: 1, 4–10, 16–20, 23–24 февраля
-
Перец: 1, 4, 5, 9, 10, 16–20 февраля
-
Баклажаны: 1, 4, 5, 9, 10, 16–20, 23–24 февраля
-
Цветы: 1, 9, 10, 13–20 февраля
Лунные фазы в феврале:
-
Растущая Луна: 1–11 февраля
-
Полнолуние: 12 февраля
-
Убывающая Луна: 13–27 февраля
Кроме посевов, календарь советует:
-
обрезать и побелить плодовые деревья,
-
проверить зимние укрытия для многолетников,
-
защитить хвойные растения от солнечных ожогов.
Следуя этим рекомендациям, новосибирские садоводы смогут эффективно подготовить участок к весне и спланировать начало посевного сезона.