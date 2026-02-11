82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 19:09
сегодня
11 февраля, 19:09
сегодня 15:11
общество

В Новосибирской области 424 мигрантам ограничили въезд в Россию

Фото: Сиб.фм / Freepik
С начала 2026 года в Новосибирской области въезд в Россию ограничили 424 иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства. Об этом 11 февраля сообщили в МВД Новосибирской области.

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ решением ГУ МВД России по Новосибирской области за истекший период 2026 года аннулированы виды на жительство двух граждан Республики Таджикистан», — отметили в МВД.

Кроме того, по инициативе управления по вопросам миграции въезд в Российскую Федерацию ограничен 424 иностранцам, допустившим нарушения миграционных правил.

Для 333 человек запрет установлен сроком на пять лет, для 54 — на три года, для 37 — на десять лет.

Александра Провоторова
журналист

