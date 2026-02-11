В Новосибирской области женщина убила мужчину и украла 25 тысяч рублей

Мошковский районный суд приговорил жительницу Станционно-Ояшинского к 9 годам 5 месяцам лишения свободы за убийство и кражу 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Суд установил, что 17 марта 2025 года подсудимая, находясь в гостях у знакомого, в ходе конфликта нанесла мужчине не менее 40 ударов молотком по голове и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После убийства женщина похитила у мужчины 25 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 9 лет 5 месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержал прокурор Мошковского района Денис Серебряков.