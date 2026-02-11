Жители Новосибирска пожаловались на замедление Telegram

В Новосибирске, как и во многих регионах России, второй день пользователи сталкиваются с серьёзными сбоями в работе мессенджера Telegram.

Пользователи сообщают о невозможности отправлять и получать медиафайлы и документы – они либо не загружаются вовсе, либо передаются с большой задержкой. Также наблюдаются трудности с отправкой текстовых сообщений и отображением статусов.

Ранее Роскомнадзор принял решение вводить последовательные ограничения в работу месседжера, пишет РБК. В ведомстве пояснили, что эти меры связаны с неисполнением администрацией Telegram требований российского законодательства по противодействию мошенничеству, а также использованию платформы в преступных и террористических целях. В РКН подчеркнули, что будут продолжать вводить ограничительные меры с целью добиться исполнения законодательства РФ и обеспечить защиту граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что за последние сутки, по информации Downdetector, было зафиксировано более 8 тысяч обращений о проблемах в работе мессенджера.