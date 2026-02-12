Более 36 тысяч девятиклассников в Новосибирской области сдают собеседование по русскому

Во вторник, 11 февраля, в школах Новосибирской области стартовало итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов. Как сообщили в региональном правительстве, испытание предстоит пройти более 36 тысячам подростков.

Именно этот экзамен — главное условие допуска к государственной итоговой аттестации. Чтобы получить заветный «зачёт», девятикласснику нужно не только успешно сдать собеседование, но и полностью освоить учебную программу без академических хвостов.

Старт процедуре официально дала заместитель губернатора Валентина Дудникова. Результаты собеседования станут известны в ближайшие дни.

