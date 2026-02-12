82.76% -1.2
сегодня 13:40
общество

«Чёрный кот и сгоревший тост»: Сиб.фм собрал самые необычные открытки к пятнице 13-го в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Pxhere
В пятницу, 13 февраля, суеверные новосибирцы обмениваются в соцсетях открытками с чёрными котами, ведьмами и разбитыми зеркалами.

Редакция Сиб.фм отобрала самые необычные картинки, которые гуляют по мессенджерам и пабликам города.

Классические страшилки соседствуют с иронией: популярностью пользуются открытки с опаздавшим автобусом, сгоревшим завтраком и перебегающей дорогу чёрной кошкой, которая сама испугалась. Встречаются и философские варианты — например, пятница 13-го как день неожиданных подарков.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
