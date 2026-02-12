К 14 февраля мошенники запустили новую схему: разводят на «валентинки от Дурова»

С начала февраля пользователи соцсетей и мессенджеров начали получать «секретные валентинки» с подписью «от Павла Дурова». За романтичным флёром скрывается классическая мошенническая схема, сообщает Telegram-канал 112.

Когда жертва переходит по ссылке, она попадает в бот. Там предлагают пройти короткий опрос и подписаться на несколько каналов — якобы для активации «валентинки». В некоторых случаях пользователя ведут на фишинговый сайт с розыгрышем дорогой техники — например, на сумму более 200 тысяч рублей.

Если человек соглашается на «выигрыш», ему предлагают либо забрать подарок, либо получить деньгами. Но для этого нужно оплатить небольшую «пошлину» и ввести банковские реквизиты. В итоге мошенники получают доступ к карте, а иногда и к аккаунту в Telegram.

По данным источника, ущерб от таких схем уже исчисляется десятками миллионов рублей. Ирония ситуации: в отличие от личной жизни, валентинки приходят не от бывших, а от миллиардера.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев.