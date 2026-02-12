Новосибирская область увеличила производство куриного мяса на 7,5%

По итогам 2025 года в Новосибирской области произведено 81 тысяча тонн куриного мяса — это на 7,5% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 73 тысячи тонн. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по объёму выпуска мяса и пищевых субпродуктов птицы, обеспечивая 19,7% от общего объёма в СФО. Лидером остаётся Алтайский край.

В областном Минсельхозе сообщили, что поголовье птицы за год выросло на 5% и достигло 7,5 миллиона. Около 90% содержится в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. В регионе работают десять птицеводческих предприятий, в том числе семь крупных фабрик — три яичного и четыре бройлерного направления.

В структуре производства преобладает замороженное мясо птицы (51,1%), а также пищевые субпродукты (12,2%). Основной объём продукции выпускают крупные и средние хозяйства. При этом фермерский сегмент постепенно усиливает позиции: производители всё чаще реализуют продукцию через онлайн-площадки и мессенджеры. Стоимость домашнего бройлера варьируется от 380 до 650 рублей за килограмм, тогда как фабричная курица продаётся по цене 169–230 рублей. Спрос на фермерскую продукцию остаётся стабильным.

Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах. Область полностью обеспечивает собственные потребности в продукции птицеводства и поставляет излишки в другие регионы России и за рубеж.

К концу 2025 года отмечено некоторое снижение розничных цен: если в январе килограмм охлаждённой курицы стоил в среднем 229,34 рубля, то в декабре — 223,34 рубля. Общая численность птицы с учётом личных подсобных хозяйств и фабрик превысила 8,3 миллиона голов.