Новосибирский винодел обвинил полицейских в краже трех тысяч литров вина

Житель Новосибирска Вано Курашвили обвинил полицию в хищении трех тысяч литров вина, которое было изъято в рамках уголовного дела о незаконном производстве и хранении алкоголя. Он утверждает, что изъятые силовиками бочки с вином оказались опустошенными. Курашвили также заявил, что следователь пытался уничтожить все вещественные доказательства по делу, в ответ на что следователь подал жалобу на адвоката Вано. Подробности в материале Сиб.фм.

Вано убежден, что современные алкогольные напитки, продающиеся в магазинах, не соответствуют качеству настоящего вина. Он имеет опыт в виноделии и работал над созданием напитков для общественной организации «Землячество народов Грузии». Мужчина уверяет, что не продал ни бутылки алкоголя, все изготовлял только для своих, с чем не согласны новосибирское МВД. На бутлегера завели уголовное дело о незаконном производстве и хранении алкогольной продукции без лицензии в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171.3 УК).

По словам Курашвили, он хранил вино и брагу в подвале на улице Даргомыжского. В мае 2024 года силовики изъяли 5 литров виноградной водки и 6231 литр вина, опечатав все как вещественные доказательства. Однако, по его мнению, после изъятия в бочках осталось примерно 1,3 тысячи литров вина и 2 тонны браги. Вано утверждает, что его знакомый (владелец подвала, где хранилось вино) видел, как кто-то вывозил вещественные доказательства из подвала, и даже предоставил видео в подтверждение своих слов. Оно доступно в нашем телеграм.

После возбуждения уголовного дела бочки были перевезены для хранения на улицу Приграничную. Вано рассказал Сиб.фм, что, когда смог ознакомиться с содержимым, он обнаружил, что бочки, числящиеся полными, на самом деле почти пусты. Он записал это на видео и подал заявление о хищении в управление собственной безопасности МВД и прокуратуру.

«На сегодняшний день я могу сказать уверенно: из вещдоков пропали 3 тысячи литров вина и винного уксуса. Готов сесть пожизненно, если ошибся», — говорит Вано.

Адвокат Вано, Павел Яровой, отметил нарушения в учете вещественных доказательств, упоминая, что опечатывание бочек было выполнено с нарушением процедур. Он также сообщил, что следователь подал в суд ходатайство об уничтожении всех вещественных доказательств, которое, к счастью, было отклонено.

Источник автора этого материала в правоохранительных органах сообщил, что часть алкоголя ушла на экспертизу, а другая часть могла повредиться при транспортировке. В результате следователь подал жалобу на адвоката Курашвили за отказ подписывать акт осмотра вещдоков, что адвокат объяснил отсутствием возможности изучить содержимое бочек.

«Адвокатская палата не нашла оснований для удовлетворения жалобы следователя и не усмотрела нарушений профессиональной этики в моих действиях. Что касается уголовного дела Вано — оно рассматривается в суде. В рамках этого процесса назначена экспертиза касательно реального содержимого изъятых бочек. Она еще не закончена, решение не вынесено», — рассказал Сиб.фм адвокат Вано Павел Яровой.