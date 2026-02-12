РКН полностью заблокировал WhatsApp, Facebook, Instagram и YouTube* — домены удалены

Роскомнадзор принял меры по полной блокировке популярных зарубежных интернет-платформ. При попытке зайти на сайты WhatsApp, Facebook, Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и YouTube, а также ряд СМИ, пользователи видят ошибку «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN». Это означает, что домены перестали существовать, а их IP-адреса удалены из справочников.

Технически доступ ко всем перечисленным ресурсам на территории России полностью прекращен. В Роскомнадзоре на запрос издания «Осторожно, новости» оперативного комментария о причинах тотальной блокировки не дали, пообещав предоставить информацию позднее.

Ранее депутаты Госдумы неоднократно заявляли о грядущих ограничениях. В январе 2026 года зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов прогнозировал, что Роскомнадзор примет «комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp» до конца года в связи с принадлежностью мессенджера компании Meta, признанной экстремистской организацией.