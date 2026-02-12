С небес на землю: казанский суд вернул «Иисусу Христу» прежние данные

В Казани развернулась история, достойная отдельного сценария. Местный житель, который официально сменил имя на Исус Христос, по решению суда должен снова стать Евгением Петровичем Чекулаевым. Иск подала прокуратура города — и суд её поддержал.

По версии надзорного ведомства, смена имени «по религиозным мотивам» не является неотъемлемым правом гражданина. Прокурор указал: имя Исус Христос вводит людей в заблуждение, вызывает прямые ассоциации с религиозной фигурой и может затрагивать чувства верующих.

Ново‑Савиновский районный суд постановил вернуть мужчине прежние данные. Теперь ему предстоит заново оформить документы и восстановить актовую запись в ЗАГСе.

Своё мнение по делу высказал и зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он назвал решение суда обоснованным. По его словам, в странах Латинской Америки имя Иисус для новорождённых — распространённая практика, но для России и Восточной Европы это нехарактерно. А если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», это, по его мнению, «вызывает вопросы».

История мужчины и без того была насыщенной. В публикациях сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. В 2014 году состоял на профилактическом учёте у нарколога. В 2015‑м судебно‑психиатрическая комиссия диагностировала органическое расстройство личности — заболевание, как утверждается, развилось после тяжёлой черепно‑мозговой травмы, полученной в 2010 году.

В декабре прошлого года суд назначил ему два года условно за фиктивную регистрацию 45 иностранных граждан в квартире площадью 31,9 квадратного метра. Вину он признал и раскаялся.

Теперь в этой истории поставлена новая точка: в официальных документах имя Исус Христос больше фигурировать не будет. В паспорте снова появится — Евгений Петрович Чекулаев.