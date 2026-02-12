Суд отправил в СИЗО новосибирца, застрелившего соседа и его жену

Новосибирца, застрелившего соседа и его жену, заключили под стражу по решению Октябрьского районного суда. Евгений А. обвиняется по ч.2 ст.105 УК РФ – убийство двух лиц.Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствие полагает, что причиной трагедии стали давние личные неприязненные отношения, возникшие на почве неоднократных конфликтов с потерпевшими. Днем 9 февраля 2026 года обвиняемый несколько раз выстрелил в соседа и его супругу. Оба скончались на месте от огнестрельных ранений еще до прибытия медиков. Напомним, что информации источников Сиб.фм, убитые ломились в дом к обвиняемому.

Сам мужчина после случившегося сам обратился в полицию с заявлением о совершенном преступлении, вину он признал полностью. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу – он останется в СИЗО до 9 апреля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что житель Новосибирской области получил 8,5 лет колонии за убийство брата.