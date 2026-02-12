82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 22:33
пробки
2/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
сегодня 20:40
общество

«У нас ребенок попал в дурдом»: Мизулина высказалась о разговоре психолога с детьми в одной из школ Новосибирска

Фото: Сиб.фм / телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию, связанную с одной из школ Новосибирска.

Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, школьный психолог обсуждает с группой учеников случай самоповреждения у одной из школьниц. Ниже публикуем текст аудиозаписи.

«Вот сейчас у нас ребенок попал в дурдом, к нам придут люди соответствующие, которые заставят вас раздеться и посмотрят, где у вас и что. И дай Бог, чтобы нас пронесло», — говорится в сообщении.

По словам Мизулиной, специалист озвучил проблему в присутствии других детей и потребовал от них публично ответить на вопрос о подобном поведении. Она подчеркнула, что такой формат обсуждения личных и чувствительных тем является непрофессиональным и может привести к насмешкам и травле со стороны сверстников.

Общественница заявила о необходимости тщательной проверки произошедшего и напомнила, что работа с подростками в подобных ситуациях требует деликатности, конфиденциальности и участия профильных специалистов.

«Абсолютно непрофессиональный подход, который может привести только к насмешкам и травле», — написала Мизулина.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
