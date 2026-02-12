Умерла заслуженная артистка России Изольда Лидарская

6 февраля 2026 года на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Изольда Лидарская. Об этом порталу aif.ru сообщили в окружении актрисы.

По словам источника, незадолго до смерти Лидарская была госпитализирована, скончалась в больнице. В последние годы она находилась на заслуженном отдыхе и вела непубличный образ жизни. Организацией похорон занимается семья. Церемония прощания будет закрытой — это было личное пожелание покойной, она не хотела пышности на своих похоронах. Дата и место прощания не разглашаются.

Изольда Лидарская родилась в 1934 году. Свой творческий путь она начала с получения педагогического образования в Оренбурге, а затем поступила в филиал школы-студии МХАТ при Оренбургском областном театре драмы имени М. Горького. Этой сцене она отдала более полувека.

Зрителям запомнилась по ролям в спектаклях «Три сестры», «Невидимый любовник», «Очень простая история». В некрологе театра отметили, что при внешней сдержанности и лаконичности выразительных средств актриса умела наполнить образы своих героинь глубоким драматизмом и неподдельной искренностью чувств.

