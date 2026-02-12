В Мочище бойцы ГБР наткнулись на пожар в пункте выдачи «Озон» и вызвали спасателей

Ночью 11 февраля в здании на Линейной, где работают аптека, пекарня и ПВЗ «Озон», сработала пожарная сигнализация. На место выехали бойцы группы быстрого реагирования «Гвардия».

При осмотре выяснилось: пахнет гарью, окна пункта выдачи изнутри закопчены. Гвардейцы не стали ждать — сразу вызвали пожарных. А когда те прибыли, помогли вскрыть помещение.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, открытое горение ликвидировали за минуту — в 2:58. Полностью справились с огнём к 3:32. В комнате площадью 16 квадратов сгорела микроволновка, закопчены стены и товар.

Предварительная причина — короткое замыкание в бытовом приборе. Ущерб подсчитывают, но очевидно: без своевременного обнаружения потери были бы куда серьёзнее.

