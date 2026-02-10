В Новосибирске спасли женщину с годовалым ребёнком при пожаре на улице Русской

На улице Русской в Новосибирске произошёл пожар в девятиэтажном панельном доме, пожарные эвакуировали пять человек, включая женщину с маленьким ребёнком.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже здания. Хозяйка квартиры успела покинуть помещение самостоятельно и не пострадала.

Соседние квартиры также были эвакуированы. Женщина с годовалым ребёнком была спасена с помощью специальных спасательных устройств через окно. Всего из здания вывели пять человек, у всех состояние удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.