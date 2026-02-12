В Новосибирске авторитетного бизнесмена Цадаева арестовали по делу о мошенничестве на 210 млн

Октябрьский районный суд Новосибирска 12 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Цадаева Магомеда, Джанояна Аркадия и Цибадзе Михеила.

Первые двое обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, третий — в грабеже в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября 2024 по июнь 2025 года преступная группа совершила как минимум 36 мошенничеств в разных регионах РФ на общую сумму свыше 210 миллионов рублей. Цадаев и Джаноян обеспечивали безопасность сообщества, искали жертв и участвовали в разборках с другими группировками. Цибадзе совершил грабеж в Москве, применив насилие и похитив имущество.

Меры пресечения действуют до 10 апреля 2026 года. Постановления суда ещё не вступили в законную силу.