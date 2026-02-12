В Новосибирске депутата оштрафовали за сокрытие трудоустройства экс-силовика

Мировой суд в Новосибирске назначил 20 тысяч рублей штрафа депутату областного Законодательного собрания Александру Терепе. Административное дело возбудили по постановлению прокуратуры региона, сообщает официальный сайт ведомства.

Нарушение Терепа допустил, когда занимал должность управляющего региональным Отделением Фонда социального и пенсионного страхования. Как установила проверка, он не уведомил Главное управление МВД по Новосибирской области о трудоустройстве бывшего сотрудника ведомства. Это прямое нарушение статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», которая обязывает работодателей сообщать о приёме на работу экс-чиновников и силовиков.

К моменту разбирательства Терепа уже уволился из фонда и стал депутатом. Однако смена должности не помогла избежать ответственности — суд привлёк его к наказанию за проступок, совершённый ранее.