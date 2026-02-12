В Новосибирске и области покажут фильм «Вальс со смертью» о трагедии узников концлагерей

С 12 февраля в кинотеатрах Новосибирска и области начнутся показы художественного фильма «Вальс со смертью» (16+), основанного на реальных событиях времён Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о Пальмникенской трагедии — одном из страшных эпизодов Холокоста и военных преступлений нацизма, известном как «марш смерти».

Фильм посвящён судьбе 17-летней Веры, юной балерины из Смоленска, которую вместе с тысячами других советских граждан угнали в немецкое рабство. В картине показаны все ужасы концлагерей и судьба «остарбайтеров», которых нацисты считали «ходовым товаром». Героине предстоит пройти через нечеловеческие испытания, насилие, голод и изнурительный труд, а в финале — оказаться в смертельном пешем марше, из которого выживут не все.

«Это история о стойкости, смелости и силе духа, — говорят создатели фильма. — Главная героиня выживает. Но какую цену придётся ей заплатить за то, чтобы отстоять своё право на жизнь?».

Режиссёр-постановщик — Андрей Кириллов. В главных ролях — Анна Сотникова, Евгений Сидихин, Степан Дворянкин, Олеся Шилякова и другие. Картина уже с успехом прошла в Омске, Калининграде, Якутии и Монголии.

Премьера приурочена к предстоящему Дню защитника Отечества и напоминает зрителям о цене Победы 1945 года. Фильм снят без пафоса, через личные судьбы, взгляды и музыку он говорит о выборе, страхе, надежде и внутренней силе человека.

Показы пройдут в восьми кинотеатрах Новосибирска и Новосибирской области:

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7, Новосибирск)

Кинотеатр «Синема» (ул. Каинская ул., 4, Новосибирск)

Кинотеатр «Орион» (ул. Островского, 69, г. Бердск)

Кинотеатр «Сибирь» (ул. Люксембург, 7, г. Купино)

Культурно-досуговое объединение (ул. Строительная ул., 35, р.п. Сузун)

Культурно-досуговый центр (ул. Краскома, 3, г. Куйбышев)

Горновский КДЦ (ул. Советская, 15А, р.п. Горный)

ДК «Академия» (ул. Ильича, 4, Академгородок, Новосибирск)

На фильм действует «Пушкинская карта». Возрастное ограничение: 16+