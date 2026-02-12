82.76% -1.2
общество

В Новосибирске началось рассмотрение дела о гибели Александра Гриба — обвиняемому отказали в послаблении

Доволенский районный суд Новосибирской области начал рассмотрение уголовного дела Евгения Пирко, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, ходатайство обвиняемого о применении особого порядка судебного разбирательства было отклонено.

В случае рассмотрения дела в особом порядке Пирко мог рассчитывать на более мягкое наказание — не более двух третей от максимальной санкции статьи, то есть до двух лет лишения свободы. Однако суд принял решение рассматривать дело в общем порядке.

Трагедия произошла 1 октября 2025 года в Доволенском районе во время коллективной охоты на сибирских косуль. Среди участников был глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб. По версии следствия, Евгений Пирко произвел несколько выстрелов, и одна из пяти пуль попала в Гриба, находившегося на расстоянии 420 метров. Чиновник скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили организатора нелегального казино.

