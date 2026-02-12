В Новосибирске пенсионерам звонят о «блокировке пенсий» — за этим стоят кредиты и фальшивые силовики

В Новосибирске зафиксирована новая волна мошенничества, нацеленная на пожилых жителей. Как сообщает BFM-Новосибирск, злоумышленники рассылают SMS и сообщения в мессенджерах якобы от имени Пенсионного или Социального фонда с пугающей формулировкой «Ваша пенсия заблокирована».

По информации экспертов, в сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, визуально копирующий портал «Госуслуг». Жертву просят срочно «подтвердить данные» — ввести паспортные сведения, СНИЛС, ИНН и коды из SMS. Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут дистанционно оформить на имя пострадавшего кредиты и микрозаймы.

Схема часто не ограничивается одним этапом. Спустя некоторое время жертве поступает новый звонок — уже якобы от сотрудника ФСБ, Банка России или Росфинмониторинга. Под предлогом «взлома кабинета» или попытки хищения средств пенсионеров убеждают перевести все сбережения на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежат преступникам.

Эксперты напоминают: Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, поэтому любые письма от его имени — заведомо поддельные. Социальный фонд России не рассылает уведомления через мессенджеры и не требует срочного ввода персональных данных на сторонних сайтах. Проверить информацию можно только через официальный личный кабинет на «Госуслугах» или в приложении банка.

Особенно уязвимы перед такой схемой пожилые люди из-за психологического давления на тему пенсионных выплат. При получении подобного сообщения эксперты советуют немедленно прекратить разговор и удалить сообщение, а при сомнениях — обратиться в полицию или в банк.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области орудуют мошенники по полисам ОМС.