В Новосибирской области орудуют мошенники по полисам ОМС

В Новосибирской области зафиксирован рост телефонных и онлайн-мошенничеств, связанных с полисами обязательного медицинского страхования. Злоумышленники под разными предлогами пытаются получить доступ к персональным данным и аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

В Новосибирской области участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками страховых компаний, поликлиник или Минздрава. Об этом предупреждают в региональном министерстве здравоохранения.

Один из распространённых сценариев — звонки с сообщением о том, что срок действия полиса ОМС якобы истёк или документ «устарел». Мошенники предлагают срочно заменить полис, в том числе оформить «новый» вариант с QR-кодом, и просят продиктовать SMS-код для подтверждения личности. Таким образом они получают доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

Также злоумышленники предлагают установить «официальное приложение Минздрава РФ» для записи к врачу или получения кешбэка за обследования. На самом деле под этим предлогом распространяется вредоносное программное обеспечение, которое позволяет похищать личные и банковские данные.

Ещё одна схема связана с предложением записаться на бесплатную диспансеризацию или флюорографию по ОМС. Под видом регистратора поликлиники мошенники просят назвать код из SMS, что также даёт им доступ к личным аккаунтам.

Кроме того, гражданам могут предлагать включить демонстрацию экрана смартфона якобы для считывания QR-кода при оформлении полиса. В этом случае злоумышленники получают возможность видеть все действия на устройстве и похищать конфиденциальную информацию.

В Минздраве напоминают, что нельзя сообщать по телефону SMS-коды, пароли и персональные данные, включать демонстрацию экрана для незнакомых лиц и устанавливать приложения по ссылкам из звонков или сообщений. По всем вопросам, связанным с полисом ОМС, рекомендуется обращаться напрямую в свою страховую компанию или пользоваться официальными сервисами ФОМС и портала «Госуслуги».