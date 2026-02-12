В Новосибирске подростковая преступность выросла почти на 10% — полиция обвинила родителей

В 2025 году количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в Новосибирске, увеличилось на 9,3%. Такую статистику 11 февраля на сессии городского Совета депутатов озвучил начальник местного УМВД Алексей Захаров.

По его словам, за год подростки совершили 455 противоправных деяний. Несмотря на комплексную работу всех органов системы профилактики, переломить негативную динамику не удалось. Глава полиции подчеркнул, что сотрудники ведомства тесно взаимодействовали с профильными структурами, однако предпринятые меры не дали результата. Основной причиной роста Захаров назвал неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

На сегодняшний день на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 583 неблагополучные семьи. В 2025 году к ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлекли 1421 опекуна.

Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска проводит проверку после погрома автомобилей на Затулинке.