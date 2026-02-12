82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 февраля, 12:05
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
14 февраля, 12:05
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
12.02.2026 11:15
общество

В Новосибирске пожар в пункте выдачи «ОЗОН» уничтожил микроволновку и повредил товары на складе

Фото АБ Гвардия / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

11 февраля около двух часов ночи в здании на улице Линейной в микрорайоне Мочище сработала противопожарная сигнализация. В строении располагаются аптека, пекарня и пункт выдачи заказов «ОЗОН».

По сигналу тревоги на место прибыли бойцы ГБР-85 Агентства Безопасности ГВАРДИИ. При осмотре помещений они обнаружили признаки возгорания: из окон пункта выдачи ощущался запах гари, стёкла оказались затянуты дымом. Гвардейцы незамедлительно сообщили о происшествии в пожарную охрану и оказали содействие спасателям при входе в здание для начала тушения.

Фото В Новосибирске пожар в пункте выдачи «ОЗОН» уничтожил микроволновку и повредил товары на складе 2

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, огонь удалось локализовать в 2:57, полностью прекратить открытое горение — к 2:58, а завершить работы по ликвидации очага — к 3:32. Пламенем была охвачена комната площадью 16 квадратных метров. В результате инцидента выгорела микроволновая печь, дымом закоптило стены и часть товаров на складе.

Фото В Новосибирске пожар в пункте выдачи «ОЗОН» уничтожил микроволновку и повредил товары на складе 3

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований эксплуатации электроприборов — вероятнее всего, короткое замыкание в микроволновой печи. Точная сумма материального ущерба устанавливается.

Фото В Новосибирске пожар в пункте выдачи «ОЗОН» уничтожил микроволновку и повредил товары на складе 4

Специалисты отмечают, что своевременное срабатывание пожарной сигнализации позволило предотвратить более серьёзные последствия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.