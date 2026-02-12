В Новосибирске пожар в пункте выдачи «ОЗОН» уничтожил микроволновку и повредил товары на складе

11 февраля около двух часов ночи в здании на улице Линейной в микрорайоне Мочище сработала противопожарная сигнализация. В строении располагаются аптека, пекарня и пункт выдачи заказов «ОЗОН».

По сигналу тревоги на место прибыли бойцы ГБР-85 Агентства Безопасности ГВАРДИИ. При осмотре помещений они обнаружили признаки возгорания: из окон пункта выдачи ощущался запах гари, стёкла оказались затянуты дымом. Гвардейцы незамедлительно сообщили о происшествии в пожарную охрану и оказали содействие спасателям при входе в здание для начала тушения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, огонь удалось локализовать в 2:57, полностью прекратить открытое горение — к 2:58, а завершить работы по ликвидации очага — к 3:32. Пламенем была охвачена комната площадью 16 квадратных метров. В результате инцидента выгорела микроволновая печь, дымом закоптило стены и часть товаров на складе.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований эксплуатации электроприборов — вероятнее всего, короткое замыкание в микроволновой печи. Точная сумма материального ущерба устанавливается.

Специалисты отмечают, что своевременное срабатывание пожарной сигнализации позволило предотвратить более серьёзные последствия.