12.02.2026 10:07
общество

В Новосибирске у отца-алиментщика арестовали Audi A6 за долг в 1,6 миллиона рублей

Фото: Сиб.фм / ГУФССП России по Новосибирской области
В Новосибирске у нерадивого отца, накопившего более 1,6 миллиона рублей долга по алиментам, забрали автомобиль Audi A6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Суд обязал мужчину выплачивать алименты сыну, которому сейчас 14 лет, но отец на протяжении долгого времени пренебрегал этой обязанностью. До этого новосибирца уже наказывали за неуплату алиментов: суд отправил его на обязательные работы. Однако это не повлияло на его поведение – он по-прежнему уклонялся от родительских обязанностей. Мало того, должник стал прятаться от приставов и пытался уберечь от ареста свою иномарку. Он заявил, что Audi находится в залоге у банка, но подтвердить это документально не сумел.

Выехав по адресу проживания должника, судебный пристав нашел иномарку в соседнем дворе. Там же, пригласив понятых, он арестовал транспорт и распорядился отправить его на спецстоянку.

В настоящее время мужчина стал фигурантом уголовного дела. Если суд признает его виновным по статье 157 УК РФ, ему могут назначить до года исправительных или принудительных работ, либо отправить в колонию на тот же срок.

В ближайшее время машину отправят на оценку, а затем реализуют с торгов. Все вырученные деньги перечислят на счёт ребёнка. Если отец успеет полностью погасить долг до начала аукциона, уголовное дело против него закроют.

Наталья Шлюшинская
журналист

