сегодня
15 февраля, 02:12
пробки
0/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня
15 февраля, 02:12
пробки
0/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
12.02.2026 23:00
общество

В Новосибирске ускорили расселение аварийного дома на Малыгина

Фото: Сиб.фм
Мэрия Новосибирска внесла изменения в постановление о признании аварийным дома № 25 на улице Малыгина. Срок расселения перенесён с 2031 года на 31 декабря 2026-го.

Трёхэтажное здание 1963 года постройки находится в районе, который местные жители называют неблагополучным. Дом был признан аварийным ещё в 2022 году, однако сроки переселения несколько раз сдвигались — сначала до 2033 года, затем до 2031-го.

После обращений жильцов в надзорные органы прокуратура потребовала сократить сроки расселения семи домов на улице Малыгина до конца 2026 года. Центральный районный суд Новосибирска поддержал эти требования, а апелляционная инстанция оставила решения без изменений.

Изменения по дому № 25 внесены на основании судебного акта. В ближайшее время власти должны приступить к процедуре переселения жильцов.

Игорь Кириченко
Журналист

